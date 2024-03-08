Ev alacak ve satacak olanlar dikkat! Ev sahibi gibi davranarak dolandırdılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Pendik’te bir emlak şirketi üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik soruşturma yürüttü. Şüphelilerin, daha önce kiraya verdikleri evlerin satışını takip ederek, ev sahiplerinin bilgisi olmadan internet üzerinden satışa sundukları ve mağdurları düşük fiyatlarla kandırarak para topladıkları belirlendi.

Yedi farklı olayda bu yöntemi kullanan şüpheliler, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve bir tabanca ele geçirildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklanırken, birine adli kontrol şartı uygulandı.

Dolandırıcılık mağdurları, polise teşekkürlerini iletti. Mustafa Alkama, kardeşi için Sultanbeyli’den ev ararken dolandırıldıklarını ve 135 bin lira kapora verdikten sonra dolandırıcıların güven kazanmak için kardeşine baskı yaptıklarını anlattı. Alkama, şüphelilerin kardeşinden 600 bin lira aldığını ve kendisinden tapu harcı olarak 14 bin lira talep ettiklerini, ancak tapu dairesinden böyle bir talebin gelmediğini fark edince polise başvurduğunu söyledi.

Nilüfer Apak ise, Kartal’dan ev almak için 290 bin lira kapora verdiğini ve dolandırıldığını belirtti. Dairenin başka bir firmada satışta olduğunu öğrenince vazgeçtiğini, ancak parasını geri alamadığını ifade etti. Şikayetinin ardından şüphelilerin korkup parayı geri ödediğini, ancak şikayetinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Apak, insanları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve polisin hızlı ve etkili müdahalesi için teşekkür etti.