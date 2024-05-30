Ev alacakların beklediği gün geldi. Ünlü ekonomist açıkladı

Barış Soydan, faizlerin yüksek kaldığı müddetçe sıfır konutlarda kampanyaların arka arkaya geleceğini söyledi.

Barış Soydan konut sektörüne ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonomideki durgunluğun Emlak Konut GYO'yu indirim kampanyasına zorladığını söyleyerek "Faizler yüksek kaldıkça sığır konutlarda kampanyaların arka arkaya geleceğini söyledi.

"EMLAK KONUT KAMU ŞİRKETİ OLDUĞUNU UNUTMUŞ"

Barış Soydan paylaşımında Emlak Konut'u da eleştirerek evlerin ortalama 8 milyon lira olduğuna işaret ederek Emlak Konut'un kamu şirketi olduğunu unuttuğunu söyledi.

Soydan paylaşımında, faizlerin yüksek seyrettiği sürece sıfır konutlarda kampanyalar arka arkaya geleceğini belirterek "İndirim güzel, en küçük konutta fiyatların 8 milyondan başlaması kötü." ifadelerini kullandı.

EMLAK KONUT 4 SEÇENEKLİ KAMPANYALARI DUYURDU

Emlak Konut son açıklamasında ağırlıkta İstanbul'da olmak üzere 5 ilde 4 ödeme seçeneği olan kampanyayı duyurmuştu.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Antalya ve Denizli'de yer alan 16 proje için satış seçenekleri şöyle sıralanmıştı:

-Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim

-İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat, vade farksız, 16., 12., ve 24. aylarda ara ödemeli satış..

-Üçüncü seçenek yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade ile 24 ay geri ödemeli satış.

-Dördüncü seçenek yüzde 25 peşinat, 1,29 vade fark ile 72 aylık sabit artan taksitli ödemeli satış.