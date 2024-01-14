Ev alana savaş jeti bedava. Görülmemiş ilan

Birleşik Krallık'ta yaşayan Peter Robinson, yaşadığı evini satılığa çıkardı. 56 yaşındaki adam internete verdiği ilanla görenleri adeta şaşkına çevirdi.

Evini Türk Lirasıyla yaklaşık 150 milyon TL’ye satılığa çıkaran adam evi alan kişiye 4 milyon TL'lik savaş jetini de hediye edeceğini duyurdu.

Robinson, Rolls-Royce Pegasus 105 turbofan motoruna sahip olan uçağın yıllarca bahçede süs olarak kullanıldığını ve ona hayranlık duyduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Times'a konuşan Robinson, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın 2008'de emekliye ayırdığı uçağı Ipswich'teki bir şirketten aldığını söyledi.

Uçağı bahçesine zar zor yerleştirdiğini söyleyen Robinson, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım. İki treylerin içinde geldi, hayalimden çok daha büyüktü. O kadar büyük gözüküyordu ki Concorde aldım sandım ve 'Aman Tanrım, ben ne yaptım?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.