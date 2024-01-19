Ev alma komşu al atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ev alma komşu al atasözünün anlamı nedir?
Ev alma komşu al atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Ev alma komşu al atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir mülk sahibi olurken öncelikle komşulara bakmak gerekir. Çevrenin ve evin konumundan ziyade apartmanda, binada ya da yan evde kimin yaşadığına bakmak gerekir.

İkamet edilecek bir yer için, çevredeki insanların güvenilir, güler yüzlü ve iyi olması çok daha büyük önem taşımaktadır.

EV ALMA KOMŞU AL ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ev alma komşu al diye boşuna dememişler, hasta olduğumda ilk ziyaretime gelip bana çorba pişiren alt komşum oldu."

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