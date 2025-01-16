Ev almak için kredi çekeceklere sektör temsilcilerinden faiz uyarısı

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, konut kredisi ile ev almak isteyenlere faiz oranlarının yüzde 2 ve altına gerilemesi halinde daha cazip hale gelebileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler konut fiyatları ve konut kredisi faizlerine çevrildi. Binlerce kişi faizlerin düşmesini beklerken, sektörden gelen açıklamalar, daha avantajlı bir kredi oranı için sabırlı olmanın faydalı olacağını vurguluyor.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NEREYE GİDİYOR?

Merkez Bankası'nın aralık ayındaki faiz indiriminin ardından, yüzde 3 ve altında konut kredisi sunan banka sayısı artmaya başladı. Şu an için 60 ay vadede en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,84 olarak belirlendi. 120 ay vadede ise faiz oranı 2,79’a kadar geriledi.

KREDİ GÜCÜNE GÖRE GERİ ÖDEME MİKTARLARI

1 milyon TL konut kredisi, 60 ay vade ile geri ödendiğinde toplam ödeme 2 milyon 110 bin TL olurken, 120 ay vade ile ödeme 3 milyon 494 bin TL’ye kadar yükseliyor. Faiz yükü ise 10 yılda yüzde 250’ye yaklaşırken, 5 yılda bu oran yüzde 110’a kadar geriledi.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadede en düşük konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

Ziraat Bankası: Yüzde 2,79

Yüzde 2,79 QNB: Yüzde 2,84

Yüzde 2,84 Garanti BBVA: Yüzde 2,88

Yüzde 2,88 Akbank: Yüzde 2,89

Yüzde 2,89 Vakıf Katılım: Yüzde 2,99 (Kâr Payı)

Yüzde 2,99 (Kâr Payı) Türkiye Finans: Yüzde 2,99 (Kâr Payı)

Yüzde 2,99 (Kâr Payı) İş Bankası: Yüzde 3,00

60 AY VADEDE EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

60 ay vadede yüzde 3 ve altında konut kredisi sunan bankalar ise şu şekilde sıralanıyor: