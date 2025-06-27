Ev at gibi şaha kalktı! Sesi korku saçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Florida’da meydana gelen hortum felaketinde prefabrik bir ev havaya savruldu. 76 yaşındaki kadın mucizevi şekilde kurtulurken, onlarca evde maddi hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.

ABD'nin Florida eyaletini hortum vurdu. Largo kentindeki Ranchero köyü civarında çıkan bir hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hortum sırasında prefabrik bir evin hava uçtuğu, saniyelerce havada kaldığı görüldü.

Korkunç anlarda evde bulunan 76 yaşındaki kadının yuvarlandığı ve evin içinde savrulduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Largo İtfaiye Kurtarma Servisi, hortum sırasında onlarca evde ciddi şekilde hasar meydana geldiğini aktardı.

FLORİDA KIYILARINDA İKİ HORTUM

Tampa Körfezi yakınlarındaki Manatee County açıklarında ise iki su hortumu görüldü. Ulusal Hava Durumu Servisi eyalette su hortumunun alışılmadık bir durum olmadığını, ancak aynı anda iki hortumun "oldukça nadir" görüldüğünü aktardı.

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