Ev cayır cayır yandı. Ahırdaki 2 büyükbaş 1 köpek telef oldu

Süphandere Mahallesi'nde gece saat 03.00 civarında Sinan Taştekin'e ait konutta yangın çıktı.

Ev, yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz duruma gelirken, evin alt katındaki ahırda bulunan iki büyükbaş ve bir köpek de yangından etkilendi ve öldü.

İhbar üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri ve Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma, yangın hakkında soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya koyuldu.