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Ev değil adeta tam bir cephanelik

Kırşehir’de gerçekleştirilen operasyonda bir evde çok sayıda mermi ve tabancalar ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:21
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Ev değil adeta tam bir cephanelik

Ev değil adeta tam bir cephanelik
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İHA
Edinilen bilgiye göre kent merkezinde ikamet eden 2 kişiyi takibe alana jandarma ekipleri, yapılan teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu evde yapılan aramada 2 yivli-setli tüfek, 1 av tüfeği, 4 tabanca, 1 tabancayı makinalı tabancaya dönüştürme aparatı, 15 şarjör, 507 yivli tüfek fişeği, 544 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

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