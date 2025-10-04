Ev değil laboratuvar! Özel sistemle üretim yapıyordu: Polis eve girince şok oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana polisi, aldığı ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Polis evin içinde gördüklerine inanamadı. Uyuşturucu taciri iklimlendirme sistemi ile evin için donatmış. Şüpheli beni evi yeni kiraladım dediği öğrenildi.

Adana'da kiraladığı evde kurduğu iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren şüpheli yakalandı. Evde 6 kök Hint keneviri ile 123,42 gram esrar ele geçirilirken tutuklanan şüphelinin, "Evi ben kiraladım ama başkası kullanıyor. Kullanan kişi cezaevine girdi" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Y.D.'nin (34) evinde iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı. Baskında yakalanan Y.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 123,42 gram esrar, kök Hint keneviri ile iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirildi. Şüpheli ifadesinde, "Evi ben kiraladım ama başkası kullanıyor. Maddeler bana ait değil, kullanan kişi de 2 gün önce cezaevine girdi" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

aw551603-01.jpg

aw551603-02.jpg

aw551603-03.jpg

aw551603-04.jpg

Son Haberler
Cildiniz kışa hazır mı? İşin uzmanı anlattı
Cildiniz kışa hazır mı? İşin uzmanı anlattı
Öğrencilerini taciz eden kadın din öğretmenine hapis cezası. İmam hatip ortaokulunda taciz skandalı
Öğrencilerini taciz eden kadın din öğretmenine hapis cezası. İmam hatip ortaokulunda taciz skandalı
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahibine ceza yağdı: İlanda fiyata 1 milyonun üstünde zam yaptı
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahibine ceza yağdı: İlanda fiyata 1 milyonun üstünde zam yaptı
Takım otobüsü geçide takıldı! Oyuncular korku dolu anlar yaşadı
Takım otobüsü geçide takıldı! Oyuncular korku dolu anlar yaşadı
Suriye seçimlerine Yahudi aday! Resmi başvuruyu yaptı
Suriye seçimlerine Yahudi aday! Resmi başvuruyu yaptı