Ev dekorasyonunun püf noktaları. Doğanın huzurunu evinize taşıyın

Şehrin karmaşasından kaçmak, huzurlu bir nefes almak isteyenler, odanızda dinlendirici bir atmosfer oluşturmanız mümkün.

Doğanın içinde olmanın verdiği huzurlu etkiyi evinize taşımak istiyorsanız, yeşil renk dekorasyonu en doğru seçenek olabilir. Yeşil, canlılık, tazelik ve dinginlik hissi veren bir renktir. Ayrıca doğanın simgesidir ve ev dekorasyonuna doğal bir dokunuş katar.

Yeşil, zihni durgunlaştırır ve huzurlu hissettirir. Stresi azaltmasıyla bilinir. Bu yüzden, yeşil rengin hakim olduğu bir dekorasyon, evinizde rahat bir ortam sağlar. Yeşil ayrıca doğayla ilişkili olduğundan evinizde doğal bir atmosfer oluşturur.

Yeşil duvarlar, odanıza tazelik ve canlılık vermenin en doğru yoludur. Duvarda yeşil renk kullanırken, odanın büyüklüğüne ve ışıklandırmasına dikkat edilmelidir. Küçük odalarda açık yeşil tonları kullanmak, odanın daha büyük görünmesini sağlar. Geniş odalarda ise koyu yeşil tonları daha iyi bir atmosfer yaratır. Yeşil renkli duvarları diğer nötr renklerle birlikte kullanarak odanızda denge oluşturabilirsiniz.

​​​​​​​

Yeşil renginde mobilyalar ve aksesuarlar, evinizde canlı ve enerjik bir ortam oluşturmanın harika bir yoludur. Yeşil koltuklar, sandalyeler veya sehpa gibi mobilyalarla odanıza bir canlılık katabilirsiniz. Yeşil renkli minderler, perdeler, halılar ve tablolar gibi aksesuarlarla da odanıza yeşil tonlarını ekleyebilirsiniz. Bu şekilde doğanın huzurlu ortamını evinize taşıyabilirsiniz.