Ev fiyatına okul ücreti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev fiyatına okul ücreti

Özel okul fiyatları geçen yıla göre 4 kat zamlanırken en düşüğü 300 bin TL’ye vardı. Yabancı liselerde ise hazırlık sınıfı 900 bin TL. Bu fiyatlara yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis gibi ücretler ise dahil değil.

LGS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenci ve velileri liselere kayıt telaşı sardı.

Çocuğunun iyi bir okulda okuması için çabalayan veliler, dil eğitiminin ağırlıklı olduğu özel okulları tercih ederken özel okul ücretlerinin artışı da cep yaktı.

Geçen seneye göre okul fiyatları 4 kat artarken en düşük özel okul ücreti 300 bin TL’ye ulaştı. Yabancı liselerdeki hazırlık sınıfı ücretleri ise 900 bin TL’nin üstüne çıktı. Vatandaşlar 5 yıl önce bu fiyatlara ev alabileceğini belirtirken bu ücretlere isyan etti.

Bu fiyatlara yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis gibi ücretler ise dahil değil.

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