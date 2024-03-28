Ev kadınlarına her ay yarım gram altın. Seçim yaklaştıkça palavra vaatler uçuşuyor

Seçim yaklaştıkça adaylardan inandırıcı olmayan uçuk vaatler geliyor. Uçuk olduğu ortada...Hem de kör gözüne parmak sokarcasına...İşte o vaatlerden biri Sancaktepe'nin AKP'li kadın belediye başkan adayı Şeyma Döğücü'den geldi...Hem de gel de inan dercesine. Döğücü her ay ev kadınlarına yarım gram altın vereceğine vaat etti. Hoppala böyle bir vaat ne görüldü ne de duyuldu.

MALİYETİ YILLIK 675 MİLYON

Vaat yalan mı gerçek mi anlamak zor...Çünkü böyle bir vaadin gerçekleşmesi için hesap ortada. Aylık maliyeti 56 milyon 250 bin lira, yıllık 675 milyon lira..

Şeyma Döğücü'nün sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Sancaktepeli ev hanımlarımıza heyacan verici bir müjdem var. Altın Sırtaş Kart.

Altın sırdaş kart ile ev hamılarımızın katılım bankası hesaplarına her ay düzenli olarak yarım gram altın yatıracağız"

Hesaba göre belediyenin yıllık bütçesinin 6'da 1'ini buluyor, sadece bu kampanyaya ayrılması gerekiyor. Elbette mümkün değil.

Şeyma Döğücü bu parayı acaba kendi cebinden mi verecek?

Anlaşılan o ki seçim yaklaştıkça böyle uçuk vaatler havada uçuşacak.