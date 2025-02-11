Ev küle döndü! İtfaiye eri yanan ampulü bulup ‘halen yanıyor’ dedi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ev küle döndü! İtfaiye eri yanan ampulü bulup ‘halen yanıyor’ dedi

Mersin’in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Alevlere teslim olan ev küle döndü. Kontrol altına alınan yangın sonrası itfaiye eri, yanan bir ampul bulup "halen yanıyor" diyerek dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak "halen yanıyor" diyerek atması dikkat çekti.

aw389222-01.jpg

Yangın, İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Kaleler Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin yaşadığı 3 odalı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı.

aw389222-02.jpg

Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın fark eden anne ve çocuklarının dışarı çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü.

Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak "halen yanıyor" diyerek atması dikkat çekti.

aw389222-03.jpg

aw389222-04.jpg

aw389222-05.jpg

Son Haberler
Gaziantep’te dolandırıcılık operasyonu! 59 kişi yakalandı
Gaziantep’te dolandırıcılık operasyonu! 59 kişi yakalandı
Borsa günün ilk yarısında geriledi (11 Şubat 2025)
Borsa günün ilk yarısında geriledi (11 Şubat 2025)
Karşıyaka büyük hedef için kenetlendi: Tüm imkanlar seferber ediliyor
Karşıyaka büyük hedef için kenetlendi: Tüm imkanlar seferber ediliyor
Türkiye'nin buz tutan şehri! Termometreler -30 dereceyi gördü
Türkiye'nin buz tutan şehri! Termometreler -30 dereceyi gördü
Çıkan yangında feci şekilde öldü!
Çıkan yangında feci şekilde öldü!