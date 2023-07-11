Ev sahibi eşyaları ve çocuklarıyla sokağa attı

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemeyen kiracı, ev sahibi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı.

Ev sahibi eşyaları ve çocuklarıyla sokağa attı

Şanlıurfa’da 6 kişilik bir aile, kirasını ödeyemediği için eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Çocuklarıyla birlikte sokakta kalan ailenin babası; "Ev sahibi bizi evden çıkardı eşyalarımızla dışarıda kaldık çocuklarım küçük halimiz perişan yetkililerden yardım bekliyoruz sayın valimizden yardım bekliyoruz” diye açıklama yaptı. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞANLIURFA’DA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Şanlıurfa’da kısa bir zaman önce de Haliliye İlçesi'ne bağlı Devteşti Mahallesinde zatürre hastası oğluyla birlikte ev kirasını ödeyemediği için Filiz Çapar ve ailesi sokağa atılmıştı. Olaydan kısa bir süre sonra yetkililer aileye ulaşmıştı.

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