Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada keserli kavga

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada başına keser darbesi alan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada keserli kavga

Olay, akşam saatlerinde yakın Sarıkorkmaz Mahallesi, Aktaş Kıracı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre ev sahibi Y.Ç., kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı.

Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı. Kavgayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü.

Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti Dünya
Yunanistan'ı karıştıran görüntü. Bakanlık gizli askeri üslerini ifşa etti
20 üniversiteye rektör atandı Yaşam
20 üniversiteye rektör atandı
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'e 5 üye seçildi Güncel
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. YÖK'e 5 üye seçildi
Kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı Yaşam
Kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği Siyaset
Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
Miha Zajc ve Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Spor
Miha Zajc ve Mert Müldür, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi