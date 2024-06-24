Ev sahibi istese de bu parayı ödemeyin. Kira sözleşmesinde gözden kaçan detay

Kiracıların oturdukları evde ödemek zorunda olmadığı giderler belli oldu. Kiracılar bu masrafları ev sahibine ödemek zorunda değil... Ayrıntılar haberimizde.

Bozulan ekonomik nedeni ile geçinemeyen ev sahipleri faturayı kiracılara çıkartarak fahiş zam yapmaları üzerine adliyeler ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının oluşturduğu davalarla dolmuştu. Son iki yıldır yüksek kiraları önlemek amacı ile yüzde 25 zam sınırlaması getirilmişti.

Ancak ev sahipleri değişik masraflar adı altında kiracılardan para talep etmelerini istemeye devam ediyor.

Emlak uzmanlı ise kiracıları sözleşmeyi imzalamadan önce iyice incelemelerini öneriyor. Kiracıların ise çoğunlukla gözden çıkardığı bir madde ise evden çıkarken yüklü bir tadilat parası ödemek zorunda kalmalarına neden oluyor.

Kiracıların 'tam ve hasarsız' maddesi olan kira kontratlarını imzalamamaları öneriliyor. Kiracıların taşınacak oldukları evi iyice inceleyerek tüm sorun ve hasarları belirleyerek sözleşmede ayrıntıları ile belirtmeleri gerekiyor. Bunu yapmayan kiracılar ise evde önceden beri var olan çatı akması, tesisat sorunları gibi masrafları üstlenmek zorunda kalıyor.

Kiracılar, özellikle ev sahipleri tarafından evde meydana gelen masraflar konusunda tacize uğrayabiliyorlar ve bu durum karşısında yasal haklarını bilmeleri büyük önem taşıyor.

KİRACILAR EVDEN ÇIKACAKLARI ZAMAN BUNLARI YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

Ev sahiplerinin neredeyse tamamı kiracıları evi boşaltacağı sırada tüm evi hatta kapıları boyatmalarını isteyerek 'aldınız gibi bırakacaksınız' dayatmasında bulunuyor. Haklarını bilmeyen kiracılar ise yüklü miktardaki masrafları kabul ederek evi boyatarak teslim ediyor. Kiracılar diğer yandan taşınacakları eve de aynı masrafı yaparak mağdur oluyor.

Ev sahipleri, evlerini kiraya verirken genellikle evlerini boyatıp kiracıya öyle teslim ediyorlar. Ancak kiracı, birkaç yıl sonra evden ayrılmak istediğinde ev sahibi tarafından evi boyatma veya boya masrafını ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar kira sözleşmesinde belirtilse bile kiracının evden ayrılırken evi boyatarak teslim etmesi gibi bir zorunlulukları olmadığını vurguluyor.