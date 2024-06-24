Ev sahibi istese de bu parayı ödemeyin. Kira sözleşmesinde gözden kaçan detay

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi istese de bu parayı ödemeyin. Kira sözleşmesinde gözden kaçan detay

Emlak uzmanları kiracıları imzaladıkları kontratta özellikle bir madde konusunda uyarıyor. Bu detayı gözden kaçıran kiracılar ise borçlu duruma düşüyor.

Kiracıların oturdukları evde ödemek zorunda olmadığı giderler belli oldu. Kiracılar bu masrafları ev sahibine ödemek zorunda değil... Ayrıntılar haberimizde.

Bozulan ekonomik nedeni ile geçinemeyen ev sahipleri faturayı kiracılara çıkartarak fahiş zam yapmaları üzerine adliyeler ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarının oluşturduğu davalarla dolmuştu. Son iki yıldır yüksek kiraları önlemek amacı ile yüzde 25 zam sınırlaması getirilmişti.

kirasozlesmesi.jpg

Ancak ev sahipleri değişik masraflar adı altında kiracılardan para talep etmelerini istemeye devam ediyor.

Emlak uzmanlı ise kiracıları sözleşmeyi imzalamadan önce iyice incelemelerini öneriyor. Kiracıların ise çoğunlukla gözden çıkardığı bir madde ise evden çıkarken yüklü bir tadilat parası ödemek zorunda kalmalarına neden oluyor.

kirasozlesmesi7.jpg

Kiracıların 'tam ve hasarsız' maddesi olan kira kontratlarını imzalamamaları öneriliyor. Kiracıların taşınacak oldukları evi iyice inceleyerek tüm sorun ve hasarları belirleyerek sözleşmede ayrıntıları ile belirtmeleri gerekiyor. Bunu yapmayan kiracılar ise evde önceden beri var olan çatı akması, tesisat sorunları gibi masrafları üstlenmek zorunda kalıyor.

kirasozlesmesi8.jpg

Kiracılar, özellikle ev sahipleri tarafından evde meydana gelen masraflar konusunda tacize uğrayabiliyorlar ve bu durum karşısında yasal haklarını bilmeleri büyük önem taşıyor.

KİRACILAR EVDEN ÇIKACAKLARI ZAMAN BUNLARI YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

Ev sahiplerinin neredeyse tamamı kiracıları evi boşaltacağı sırada tüm evi hatta kapıları boyatmalarını isteyerek 'aldınız gibi bırakacaksınız' dayatmasında bulunuyor. Haklarını bilmeyen kiracılar ise yüklü miktardaki masrafları kabul ederek evi boyatarak teslim ediyor. Kiracılar diğer yandan taşınacakları eve de aynı masrafı yaparak mağdur oluyor.

Ev sahipleri, evlerini kiraya verirken genellikle evlerini boyatıp kiracıya öyle teslim ediyorlar. Ancak kiracı, birkaç yıl sonra evden ayrılmak istediğinde ev sahibi tarafından evi boyatma veya boya masrafını ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar kira sözleşmesinde belirtilse bile kiracının evden ayrılırken evi boyatarak teslim etmesi gibi bir zorunlulukları olmadığını vurguluyor.

İlgili Haberler
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak
Altında hesap değişti. Dev banka altında yeni rakam verdi
Memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu. İşte yeni maaşlar
81 ile acil kodlu genelge gitti. Bakanlık cezalarda acımayacak
Bedelli askerlik konusunda MSB'den son dakika açıklaması. Bedelli askerlikte Temmuz zammı kesinleşti
Benzin ve motorinin göreceği rakam belli oldu. Sürücüleri araç kullanmayı unutacak
Emeklinin Temmuz zammı sızdı. SGK uzmanı son rakamı verdi
Son Haberler
Alışveriş yapıp market sepetindekileri ödemeyi unutup sepetle eve geldi Video
Alışveriş yapıp market sepetindekileri ödemeyi unutup sepetle eve geldi
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi Yaşam
Polis memurundan küçük kıza jest: Polis sirenine basmasına izin verdi
Samsun'da eski eşinin saldırdığı kadını iş yerindeki garson kurtardı Video
Samsun'da eski eşinin saldırdığı kadını iş yerindeki garson kurtardı
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak Gündem
TBMM'de bu hafta gündem yoğun! Tespit edilen hapis cezası alacak
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı Yerel Haberler
İş makinesi dik yamaçtan 50 metre uçtu: Operatör altında kaldı
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi Gündem
Aksaray'da Polise tabanca gösterip kaçan şüpheliler yakalandı. 60 bin lira ceza kesildi
Meles Deltası'nda çıkan yangın nedeniyle iki cadde trafiğe kapatıldı Gündem
Meles Deltası'nda çıkan yangın nedeniyle iki cadde trafiğe kapatıldı