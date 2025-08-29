Ev sahibi kiracısını öldürdü

Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu.

Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda oturan ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

aw527327-08.jpg

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.'yi arama çalışması ise sürüyor.

aw527327-06.jpg

aw527327-10.jpg

aw527327-01.jpg

