Ev sahibi ve kiracılar artık o parayı ödemeyecek. Yargıtay'dan emsal karar

Hem ev sahiplerini hem kiracıları yakından ilgilendiren karara göre ödemeleri zorunlu kılınan o ücretin ödenmesine gerek olmadığı belirtildi.

Yargıtay, apartman yönetiminin tüm apartman sakinleri arasında pay ettiği ödemeler konusunda emsal bir karara imza attı.

Menemen'de yaşadığı apartmanın çatı katında oturan bir bina yöneticisi çatıdaki sorunların giderilmesi için bir firma ile anlaştı. Ancak apartmandaki kat maliklerinin çatının yenilenmesi için verilecek üzerlerine düşen payları ödemedi. Çatı tamiri giderlerini ödeyemeyen apartman yöneticisi ise icra takibi başlattı.

Topu sahiplerinin bazıları ise davanın reddi için mahkemeye başvurdu, ancak mahkeme davayı kabul etmedi. Kat malikleri ve bina yönetici arasındaki dava Yargıtay'a taşındı.



Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna karar verildi.

"OY BİRLİĞİ OLMADAN YAPILAMAZ"

Kat Mülkiyeti Kanunu;'nun 2071c maddesi gereğince, çatı bakım bedelinin tüm kat sahiplerinin onayıyla ödenmesi gerektiği ve bu tür değişikliklerin oy birliğiyle yapılması gerektiği vurgulandı.

Kararda, çatı yapımının bir proje değişikliği gerektirdiği ve bu değişikliğin onayı için tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğu belirtildi. Diğer yandan çatı yapım projesinin belediye tarafından onaylanmadığı ve proje dışı yapılan değişikliklerin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu olamayacağı vurgulandı.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Yargıtay kararını çatı masraflarının ödenmemesi gerektiği yönünde kullandı ve bir önceki mahkemenin verdiği hukuka aykırılık tespit edilmedi kararını destekledi.