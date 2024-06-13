Ev sahibine öfkeli vatandaş binaya pankart astı. Görenler dönüp bir daha bakıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ev sahibine öfkeli vatandaş binaya pankart astı. Görenler dönüp bir daha bakıyor

Elazığ’da bir vatandaş, kayınvalidesinin oturduğu binanın yağan yağmur sularını bodrum katta biriktirmesi, ev sahiplerinin de yaptırmamasından ötürü binaya tepki pankartı astı.

Elazığ’ın bir vatandaşın, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde kayınvalidesinin oturduğu binaya astırdığı pankart herkesi şaşkına çevirdi.

Binada, yağmur yağması sonrası yağmur suları bodrumda birikmeye başlarken, vatandaş durumdan bıkarak ev sahibiyle görüşmeye karar verdi. Ev sahipleriyle görüşen vatandaş, olumlu bir dönüş alamayınca çareyi binanın dışına pankart asmakta buldu.

"BURADA OTURULMASI RİSKLİDİR, İNANMAYAN BAKABİLİR"

Öfkeli vatandaş, vinç yardımı ile binanın dış kısmına, "Bu binanın temeli yağmur suyu almaktadır, burada oturulması risklidir, inanmayan bakabilir" yazısı asarak duruma tepkisi gösterdi.

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