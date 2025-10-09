Emlak vergisi değerlerinde 2026–2029 dönemi için belirlenen yüksek artış oranları, on binlerce vatandaşın yargıya koşmasına sebep oldu. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde bazı arsa ve arazi değerlerinin yüzde 5000'e kadar yükselmesi üzerine, Maliye Bakanlığı düğmeye bastı.

"ÜST SINIR" İDDİASI

Ekonomim'in haberine göre, Maliye Bakanlığı, vatandaşın mağduriyetini gidermek ve hukuki belirsizliği gidermek için yasal bir üst sınır getirme hazırlığında. Düzenlemede, emlak vergisindeki artış ve yıllık Yeniden Değerleme Oranı ile sınırlandırılması seçenekleri üzerinde çalışılıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle, emlak vergisinde yaşanan yüksek dalgalanmaların önüne geçilmesi ve öngörülebilir bir vergilendirme sisteminin oluşması bekleniyor.