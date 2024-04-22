Ev sahipleri dikkat. O belgeyi almak zorunlu oldu 30 gün süreniz var

Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahipleri dikkat. O belgeyi almak zorunlu oldu 30 gün süreniz var
Meclis'ten milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karara onay çıktı. 30 gün içinde istenen belgeleri tamamlamayan ev sahiplerine yüklü miktarda ceza kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuk vergisi kaçaklarını sıkı denetime almasının ardından TBMM'den ev sahiplerini ilgilendiren bir karar çıktı. Tüm ev sahiplerinin belirtilen bilgi ve belgeleri vergi dairelerine bildirmeleri zorunlu tutuldu. Bildirim süresi ise 30 gün olarak açıklandı.

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Bu süre içinde bildirimde bulunmayan konut sahiplerine 1 milyon liraya kadar para cezası verilecek.

Meclis'den geçen yeni konut kiralama düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yeni düzenleme ile birlikte ev sahipleri haftalık, aylık, sezonluk kiraya verdikleri, turistlik amaçla gelir elde ettikleri konutları için bildirimde bulunmak zorunda kalacak. Bildirimde bulunmayan, eksik bildirimde bulunan ya da bu yolla vergi kaçıran vatandaşların başı ise gelir idaresi başkanlığı ile derde girecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira vergisi kaçaklarını engellemek için caydırıcı düzeyde cezalar verecek.

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Konut sahiplerinin evlerini turistlik amaçla kiraya verebilmesi için öncesinde izin belgesi alması gerekecek.

Mecliste görüşülen bu kanun, ev sahiplerine, turistik kiralama faaliyeti için alınması gereken izin belgesini zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda konut sahiplerinin turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümlerle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararı ibraz etmeleri gerekecek.

Turistlik kiraya verilen konutlarına izin belgesi alacak vatandaşlar ise Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na göre belirtilen A grup seyahat acentaları aracılığıyla bilgilendirilecek.

İzin belgesi almayan, bildirimlerini yapmayan vatandaşların ihlallere devam etmeleri halinde ise cezaları katlanacak. Vergi kaçıran vatandaşların cezaları katlanmalar ile birlikte 1 milyon lirayı bulacak.

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