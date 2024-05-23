Ev sahipleri istediği kadar zam yapabilecek mi? Kiracıların 2 Temmuz sonrası korkusu ortaya çıktı

Konu kirası zamlarına konulan yüzde 25’lik sınırın 2 Temmuz’da sona ermesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı son açıklama zam sınırının devam etmeyeceğine işaret etti. Bakan Şimşek, zam sınırının devamına yönelik bir çalışma yapılmadığını belirterek, "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gelen son açıklama ile birlikte 2 Temmuz sonrasında kira zamlarının nasıl belirleneceği merak konusu oldu.

Yeni dönemde kira zamları TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerinin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek.

Uzmanlar, ev sahiplerinin enflasyon rakamlarının üzerinde bir zam belirleyemeyeceğinin altını çizerek “Kimse kafasına göre fiyat belirleyemez” diyor.

EV SAHİPLERİ YÜKSEK ZAM İSTEYEBİLİR Mİ?

Ancak ev sahiplerinin daha yüksek kira istemeleri durumunda iki seçenek göze çarpıyor. Eğer kira sözleşmesi 5 yılı aşmışsa 5 yıldan sonra bir kira tespit davası açabilir. Yahut 5 yılın altındaysa bir uyarlama davasına gidebilir.

Öte yandan ev sahiplerini yüzde 25’lik zam sınırının bitişini gerekçe göstererek kontrat devam ederken zam talep edemez. Öte yandan 2 Temmuz öncesi biten sözleşmelerde yine yüzde 25’lik zam sınırı uygulanacak.