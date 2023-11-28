Ev sahipleri şaştı kaldı: Artık bu parayı kiracı ile birlikte ödeyecekler

Kiracı ve ev sahibi arasında çıkan sorunlar için 'Arabuluculuk' süreci ortaya çıkar.

Taraflar sorun çözülsün diye arabulucuya başvurur. Ancak son çıkan karar hem ev sahibini hem kiracıları şaşırttı. Artık arabuluculuk masrafları ev sahipleri ile birlikte karşılaman zorunda olacak.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki mali yükü paylaşma kararı, daha adil bir çözüm sürecini hedefliyor.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, kira anlaşmazlıklarında 1 Eylül'de başlayan zorunlu arabuluculuk uygulamalarına ilişkin kritik bir ayrıntıya dikkat çekti.

Biriken davalar ve uzayan yargılama sürelerine çözüm olarak getirilen zorunlu arabuluculuk uygulamalarında ilk toplantının büyük önem taşıdığını ifade eden Gündoğan, anlaşmazlık yaşayan hem ev sahiplerinin hem de kiracıların anlaşmazlığa mahkemede çözüm arama niyetinde olsalar dahi ilk arabuluculuk görüşmesine mutlaka katılmalarını önerdi.

TÜM PARAYI EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR BİRLİKTE ÖDEYECEK

1 Eylül itibariyle artık arabulucuya başvuru yapılmadan mahkemeye gidilemiyor. Arabulucuya kiracı ya da ev sahibinin başvurması gerekli.

Zorunlu arabuluculuk sisteminde tarafların ilk görüşmeye mutlaka katılması gerekir. Çünkü ilk görüşmeye katılmayan taraf mahkemeyi kazansa dahi arabuluculuk ücretinin tamamını kendisi ödemek zorunda kalıyor. Yargılama harçları da ilk toplantıya katılmayan tarafa yükleniyor. Davayı kazandığı için normalde kendi avukatının vekalet ücretini davayı kaybeden taraf ödemesi gerekirken ilk toplantıya katılmadığı için vekalet ücreti de kendisine kalacak. Bu nedenle ilk toplantıya katılmak kritik önem taşıyor.

Gündoğan'ın verdiği bilgilere göre, arabuluculuk süreci en fazla 4 haftada tamamlanıyor. Anlaşma olursa süreç daha kısa zamanda bitiyor. Anlaşma olursa taraflar mahkemeye gitmeden arabuluculuk ücretini yarı yarıya ödüyor.

Dava konusu olayın yüzde 3'ünü kiracı, yüzde 3'ünü ev sahibi ödüyor. Diyelim ki mevcut kira 6 bin lira. Ev sahibi kiranın 20 bin liraya çıkarılmasını istediği için anlaşmazlık yaşanıyor. Arabulucuda dava konusu olay aradaki 14 bin liralık farkın yıllık tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Yıllık tutar 168 bin lira. Anlaşma sağlanırsa yüzde 3'erden her iki taraf 5 bin 40 lira ödeyecek. Anlaşma sağlanamazsa davayı kaybeden taraf 10 bin 80 liranın tamamını ödüyor.

Davayı kazanan taraf ilk toplantıya katılmamışsa, davayı kazandığı halde 10 bin 80 lirayı kendisi ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca dava masrafları da kazanandan tahsil ediliyor.