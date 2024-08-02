Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem. Artık tek zam yok

Son dönemde her alanda yaşanan yüksek fiyat artışları konut sektörünü de etkiledi. Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kriz derinleşirken, kira davalarındaki artışı önlemek amacıyla arabuluculuk sistemi devreye girdi ve çeşitli çözümler sunmaya başladı. Arabulucuların sıkça önerdiği yöntemlerden biri de "yılda iki kez kira artışı" uygulaması oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, öne çıkan bir arabuluculuk örneğinde, emekli bir mülk sahibi, mevcut kirasının piyasa değerinin oldukça altında olduğunu belirtti. Kiracı ise aylık 4 bin TL kira ödüyordu, fakat mülk sahibine göre bu değerin 24 bin TL olması gerekiyordu. Taraflar arabulucuya başvurdu ve kademeli bir artış planı üzerinde anlaştı.

YILDA İKİ ZAM YAPILDI

Anlaşma sonucunda, ilk 6 ay için kira 8 bin TL'ye, ikinci 6 ay için ise 14 bin TL'ye yükseltildi. Böylece, kira bedeli yıl içinde iki kez artırılmış oldu ve her iki taraf da bu anlaşmayı kabul etti.

Bir başka arabuluculuk örneğinde ise, kira tespit davası sürerken taraflar arabulucuya başvurarak anlaşma sağladı. Mahkeme süreci devam ederken, benzer konutlar için belirlenen rayiç kira bedeli 24 bin TL olarak tespit edilmişti. Taraflar, arabuluculuk sayesinde mahkemeye gitmeden, aylık 20 bin TL kira bedelinde uzlaşarak davayı sonlandırdı.