Ev sahiplerine dört ayrı ceza. Hiç denenmeyen yöntem devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) şimdiye kadar denenmeyen bir uygulama yaparak kira vergisini ödemeyenleri tespit edecek uygulamayı devreye aldı.

Yapılan araştırmalar sonucu GİB’in atacağı adıma göre 4 ayrı ceza yolda. Bu cezalar vergisini ödemeyenlere geliyor.

Araştırma sonucu yaklaşık tespit edilen 1.4 milyon evin vergisinin ödenmediği belirtilirken, bu evlerden yaklaşık 400 bininin ev sahiplerinin çocuklarının veya anne babalarının ikamet etmesi gibi vergiden muaf durumlar olabileceği tahmin ediliyor.

Yasa gereği (usul ve furuğ) anne babalar veya çocuklar hariç evinizde diğer akrabalarınız veya çok yakın arkadaşlarınız oturmuş olsa ve siz onlardan kira almasınız bile emsal kira bedeli üzerinden verginizi ödemek zorunluluğu bulunuyor.

4 AYRI CEZA

Kira vergisini ödemeyenler tespit edilirlerse ödenmeyen verginin kendisi ve bir misli de vergi ziyaı cezası ile birlikte ödenmesi gerekiyor. Ayrıca 2023 gelirini beyan etmeyen ev sahipleri 21 bin liralık kira vergisi istisnası hakkını kaybetmiş olacak. Ayrıca zamanında ödenmeyen vergi için aylık yüzde 3.5 gecikme faizi ödenecek. Beyanname verilmemesi nedeniyle 2 kat birinci derece usulsüzlük cezası da kesilmiş olacak.

DİJİTAL VERGİ ÜZERİNDEN ÇAĞRI

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için, vatandaşların Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu'nu doldurması çağrısında bulundu. İlgili uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek ve eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilmiş olacak.

EV SAHİPLERİNE MESAJ GİDİYOR

Değerli Mükellefimiz, Başkanlığımız verilerine göre 2023 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir. 2023 yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri 1 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında verilecektir. Kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamenizi, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya Hazır Beyan Sistemi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde beyan edip ödeyebilirsiniz."