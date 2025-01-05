Ev temizliğinde Roborock Saros Z70 devrimi

Ev teknolojilerinde yenilikçi çözümleriyle tanınan Roborock, CES 2025 öncesinde yeni robot süpürgesi Saros Z70'i tanıttı. Bu model, dünyada ilk kez bir mekanik kola sahip olmasıyla dikkat çekiyor. "OmniGrip" adı verilen beş eksenli bu robotik kol, 300 gram ağırlığa kadar nesneleri kaldırarak belirlenen bir alana taşıyabiliyor.

Saros Z70, sadece temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda dağınıklığı da topluyor. Özellikle çorap, mendil gibi küçük nesneleri algılayan cihaz, temizleme sırasında bu nesneleri işaretliyor ve ikinci bir turda topluyor. Roborock'un StarSight navigasyon sistemi, bu performansı mümkün kılan gelişmiş sensörler, LED ışık ve RGB kameralarla destekleniyor.

BAŞLANGIÇTAKİ SORUN

New York'taki Soho House'da yapılan tanıtım sırasında prototip, mekanik kolda yaşanan küçük bir aksaklık nedeniyle performansına geç başladı. Ancak sorun çözüldükten sonra Saros Z70, çorapları başarıyla topladı ve belirlenen alana yerleştirdi.

EVCİL HAYVAN DOSTU TASARIM

Evcil hayvan sahipleri için güvenlik önlemleriyle donatılan robot, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Saros Z70’in mekanik kolu, yeterli güce sahip olmamakla birlikte, çocuk kilidi ve güvenlik durdurma butonları da bulunuyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER VE TEMİZLİK PERFORMANSI

Sadece mekanik koluyla değil, temizlik performansıyla da öne çıkan Saros Z70, 22.000 Pa'lik emiş gücüne ve iki döner paspasa sahip. Ayrıca, saç dolaşmalarını önleyen bir sistem barındırıyor ve paspasları 2,2 santimetreye kadar kaldırabiliyor.

Bu ileri teknoloji robot süpürgenin fiyatı henüz açıklanmasa da yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.