Ev zencilerini açıklıyorum

EV ZENCİLERİNİ AÇIKLIYORUM

ABD’de zencilerin köle olarak kullanıldığı dönemdi…

Kendisi de bir zenci olan ABD’li siyasi ve insanlar hakları savunucusu Malcom X, o yıllarda ortaya atmıştı “ev zenciliği” kavramını…

Ev işlerinde çalıştırılan siyahi kölelerin iş tanımını yapmak için değildi bu söylem.

Hani Kemal Sunal’ın bir filminde “Manası çok derin” diye meşhur bir replik var ya, bu da öyle bir kavramdı. Derin anlam içeriyordu…

Ev zencileri evin içerisinde hizmetçilik, bakıcılık, aşçılık gibi görevlerde çalışırlardı.

Tarla kölelerine göre daha “hafifti” işleri anlayacağınız.

Efendileri ile aynı evde kalırlar, orada yemek yerler, üstleri başları temizdiler.

Tarla kölelerine göre “yüksek” mertebedeydiler. Haliyle bir “konfor alanları” vardı.

Oluşan konfor alanlarını korumak için de, “beyaz efendilerin” üstünlüğünü teslimiyetle kabul eder, onların tarladaki siyahi kölelere zulmünü, söylemlerini kraldan daha kralcı şekilde savunur ve efendilerine kendilerini beğendirmek için didinirlerdi…

Ev zenciliğine Türkiye’den elbette verilecek nice örnek var.

Mesela, en güzel örneklerden biri FETÖ!

Ortalama zekâ sahibi olan herkesin anlayabileceği türden bir örnek hem de…

Öyle ya, FETÖ tasması CIA’nin elinde olan bir teröristler ve ajanlar sürüsüydü.

Ruhları, akılları ipotek edilmiş, devşirilmiş hainler sürüsüydü…

ABD’nin menfaatlerine adanmışların örgütüydü.

Türkiye’yi ABD menfaatlerine göre dizayn etmeye çalışan ve maalesef başarılı da olan ABD’nin “ev zencisi” FETÖ ile adeta koalisyon ortağı gibi ülkeyi yönetenler kimlerdi?

Onlara “Ne istediyse verenler” kimlerdi?

Bu satırların sahibi değildi elbette!



Alın size başka bir ev zencisi örneği: AKP Türkiye’si!

Nasıl mı?

Kendilerince bir Türkiye yarattılar. Adına da “yeni” diyorlar.

Kendilerinden önceki Türkiye’yi kötüleyerek, “eski” diye mahkûm ederek inşa edilen bir Yeni Türkiye bu! İktidar sahiplerinin konfor alanında sürdürülebilir keyfi için “ev zencisi” gibi hareket eden bir Yeni Türkiye bu!

Bugün AKP iktidarı üzerinden Büyük Orta Doğu Projesi’nde taşeronluk yapan bir Yeni Türkiye var!

BOP kimin projesi kardeşim?

“Yerli ve milli” bir proje mi?

İçerisinde Türkiye’nin de olduğu yirmiyi aşkın ülkeyi sınırları dâhil değiştirmeyi ve dönüştürmeyi hedefleyen bir emperyalist projede eş başkanlık yapmak, Türkiye’ye taşeronluk yaptırmak ABD’ye “ev zenciliği” yapmak olmuyor mu?



Bugün Batı’nın herhangi bir talebine “hayır” diyebilen bir Türkiye var mı?

Batı’nın bütün taleplerine “evet” diyen Yeni Türkiye, “ev zencisi” olmuyor mu?

ABD’den Suriye’nin kuzeyindeki PKK uzantısı PYD’ye karşı zerre taviz koparmadan gidip İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak “ev zenciliği” değil midir?

İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede keyfince çekilirken Batı dünyasının nezdinde politik itibarını güçlendirmek için Geri Kabul Anlaşması’nı yapmak, tavizsiz uygulamak ve sayılarını milyonlarla ifade ettiğimiz ne idüğü belirsiz yığınlara Türkiye’yi işgale açmak “ev zenciliği” değil midir?

Avrupa’nın huzuru, refahı, güvenliği için Türkiye’de tutulan Suriyelileri sefalete sürüklenen kendi halkının gözü önünde el üstünde tutmak peki?

Ya da Türk çiftçisini tarlasına küstürüp ithalatla el alemin çiftçisini güldürmek, Cargill istedi diye şeker fabrikalarını yok etmek tam da ev zenciliğine cuk oturmuyor mu?



Daha verilecek o kadar çok örnek var ki…

Ama bir de ev değil tarla zencileri var bu ülkede!

İktidar sahipleri ve yandaşlarının lale devri sürsün diye karın tokluğuna çalışan, geçmediği köprü, oto yol ve kullanmadığı havalimanının garantisini ödeyen, sefalet içerisindeyken sürekli yüksek vergilerle, fahiş zamlarla ezilen ve bir de üstüne iktidar sahiplerinden laf yiyen tarla zencileri var bu ülkede!



Sizin anlayacağınız, Erdoğan’ın konuşma metnini yazan danışmanları Malcom X’li entelektüel bir gönderme yapacak diye hepimizi ev zencisi ilan ettiler!

Oysa tarla kölesi zencilerin rolü düşüyor Yeni Türkiye’de bizim payımıza!

“Ev zenciliği” hak getire!

“Ev zencisi” diyenlerin Türkiye’sinde son üç yılda kiralar on misline çıktı.

Ülkeyi batırmasaydınız da insanlar kendi evlerinin zencisi olsaydı bari…