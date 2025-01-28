Evcil hayvan vurgunu! Sahiplendirme vaadi ile 110 milyon 255 bin TL dolandırdılar

43 şüpheli, sahte hesaplar aracılığıyla kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri talep ederek toplamda 110 milyon 255 bin 279 TL dolandırdı.

SİBER SUÇLAR EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN OPERASYON

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda, şüphelilerin 7 farklı ilde evcil hayvan sahiplendirme bahanesiyle sahte hesaplar açtığı ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüpheliler, vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri adı altında para alarak dolandırıcılık yaptı. Bu süre zarfında, şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 TL'nin giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

44 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

24 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonla, 7 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan 43 şüpheliden 33'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.