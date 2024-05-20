Evcil örümceğine evin içindeki sinekleri tek tek avlattı

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video, evcil hayvan tercihi ve sineklerden kurtulma yöntemiyle izleyenlerin ilgisini çekti. Evinde küçük bir örümcek besleyen kadın, etrafta uçuşan sineklerden bu sıra dışı yolla kurtuluyor.

Eline aldığı örümceğini sineklere doğru yaklaştıran kadın, örümceğin onları tek tek avlamasına neden oldu. Avladığı sineği yavaşça yiyen örümceğini kayda alan kadın, onunla ne kadar gurur duyduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar, kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, kadının evcil hayvan seçiminin ilgi çekici olduğunu söylerken, sineklerden kurtulma yöntemini zekice bulduklarını belirtti.