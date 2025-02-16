Evde 2 gün boyuncu 10 kamyon çöp boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evde 2 gün boyuncu 10 kamyon çöp boşaltıldı

Ordu’da bir evde kötü koku geliyor ihbarı üzerine eve giden ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar. Adeta çöplüğe dönen evde 2 gün boyuncu 10 kamyon çöp boşaltıldı.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde yalnız yaşayan C.C. adlı kişi, kaldığı evi çeşitli atık ve çöplerle doldurdu. Kötü kokuların gelmesi üzerine mahalleli şikayette bulundu.

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C'nin evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı. Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.

Yok böyle ev! Kamyon kamyon boşaltılar

Yok böyle ev! Kamyon kamyon boşaltılar

Yok böyle ev! Kamyon kamyon boşaltılar

Yok böyle ev! Kamyon kamyon boşaltılar

Yok böyle ev! Kamyon kamyon boşaltılar

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