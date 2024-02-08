Evde Bafra Pidesi tarifi. Nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Samsun Bafra’nın ünlü lezzeti Bafra Pidesi evde orijinaline en yakın şekilde nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetlerinden Bafra Pidesi tarifi.

MALZEMELER:

Hamuru için:

- 500 gr un (4.5 su bardağı)

- 1 paket kuru maya

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 su bardağı ılık su

İç harcı için:

- 500 gr kıyma

- 2 tane soğan

- Tuz

- Karabiber

- Dilediğiniz baharatlar

BAFRA PİDESİNİN HAZIRLANIŞI:

Belirtilen ölçüde un bir karıştırma kabına alınır ve ortası açılarak maya ilave edilir. Ardından mayanın üzerine ılık su ve tuz eklenip yoğurulur. Hamur, kulak memesi kıvamına gelince mayalanması için hamurun üzeri streç film ya da temiz bir örtüyle kapatılır ve yarım saat bekletilir.

Pide hamuru mayalanırken, iç harcı için kıyma tavaya alınır ve biraz yağ ile güzelce kavurulur. Kıyma kavrulurken baharatlar eklenir ve tamamen kavrulunca küp küp doğranmış soğanlar ilave edilir. Orijinaline yakın bir Bafra Pidesi elde etmek için, soğanlar kavrulmaz.

Hamur mayalanınca tezgaha alınır ve küçük bezelere ayrılır. Bezeler oklava yardımıyla açılır ve içine hazırlanan kıymalı harç eklenir. Daha sonra ise pide şekli verilerek kapatılır. 220 derece fırında pişirilir ve fırından çıkar çıkmaz üzerine tereyağı sürülür.

Afiyet olsun.