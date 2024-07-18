Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu. Bakan Göktaş açıkladı

Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak sosyal yardım ödemelerinde de artış yapılacağını duyurdu. Evde bakım yardımının 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseldiğini belirten Göktaş, "Yaşlı aylığı, raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımız için 4 bin 196 TL'den 5 bin 7 TL'ye çıkarılacak" diye ekledi.

EVLİLİK KREDİSİ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Ankara-Konya hızlı tren seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, Aile Gençlik Fonu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak uygulanan Aile Gençlik Fonu'nun, doğum oranı düşük olan Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya illerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Başvuru sayısının 11 bin 11'e ulaştığını belirten Göktaş, bu krediden faydalanan çift sayısının 2 bin 385 olduğunu da ifade etti.

DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Türkiye'de doğum oranlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Bakan Göktaş, nedenlerine yönelik kapsamlı bir saha çalışması başlatacaklarını belirtti. Göktaş, "Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımızdan oluşan bir odak grubu oluşturuyoruz" dedi.