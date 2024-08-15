Evde bomba gibi patladı tüm mahalle oraya toplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çocukları için yemek yapmak isteyen 4 çocuk annesi Bahar Öner, ocaktaki düdüklü tencereyi açmak istediği esnada büyük bir gürültü ile patlarken, patlama sonrası mutfakta hasar meydana geldi.

Öner'in ellerinde ve yüzünde yaralar oluşurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Bahar Öner, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"TÜM MAHALLE SAKİNLERİ SESTEN DOLAYI BURAYA GELDİ"

Bahar Öner'in kızı Hicran Ferda Öner, facianın eşiğinden döndüklerini ifade etti. Ferda Öner, “Annem yemek yapıyordu. Düdüklü tencereyi açmaya çalışmış ve o sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Patlama sonucu annem ellerinden ve yüzünden yaralandı. Gördüğünüz gibi kanlar her yerde, duvara kadar sıçramış durumda. Mutfağımız tamamen kullanılamaz hale geldi. İnanın şu an çok mağdur bir haldeyiz. Resmen bomba gibi patladı ve tüm mahalle sakinleri sesten dolayı buraya geldi. Bizler de uyuyorduk ve patlama sesinden sonra korkuyla uyandık. Çok mağduruz” diye konuştu.