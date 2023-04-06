Antalya evde yangın: 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı 

DHA'da yer alan habere göre; Suriye'deki iç savaştan kaçarak bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında ağır yaralanan Hüsam Hammud'un kızı İslam Hammud ile Muhammed Hammud'un kızı Büşra Hammud sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İslam Hammud doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büşra Hammud'un tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi.

SOBANIN ÜZERİNE BIRAKILAN ÇAKMAK YANGINA NEDEN OLMUŞ

Jandarmanın yaptığı araştırmada; Hüsam Hammud'un oğlu Üsame Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.