Evde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesi kapsamında ilçedeki bir evde sera kurularak uyuşturucu madde ekimi yapıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, dikili vaziyette 50 kök Hint keneviri ile bitkiyi yetiştirmede kullanılan gübre, ışıklandırma sistemi, elektrik ve havalandırma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.(AA)