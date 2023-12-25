Evde kolayca hazırlanan zayıflama macunu ortaya çıktı

Evde yapabileceğiniz basit ve etkili bir zayıflama kürü ortaya çıktı. İnsanların korkulu rüyası olan kilolarda kurtulmak için evde hazırlanan zayıflama macunun gün yüzüne çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Şu malzemeleri kullanabilirsiniz:

-Kantaron, adaçayı, sinameki, kekik, zencefil, yaban mersini ve funda yaprağından her biri 1 yemek kaşığı

-Nar ekşisi

Bu bitkileri öğütüp bir kapta karıştırın. Sonra nar ekşisi ekleyerek macun haline getirin.

Bu kürü bir kavanozda saklayın ve her gün yemeklerden sonra 1 saat arayla 1 tatlı kaşığı tüketin.

Bu kür hem sağlıklı hem de şeker hastaları için uygun bir seçenektir.

Bu karışımı günde üç öğün yemeklerden 1 saat sonra 1 tatlı kaşığıyla yemeniz önerildi.

Bu kürü şeker hastaları da kullanabileceğinin altı çizildi.

