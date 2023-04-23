mümkün. Evde pizza yapmak isteyenler kolay pizza tarifini ve pizza tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, evde pizza nasıl yapılır? Kolay pizza tarifinin malzemeleri neler?

Dışarıda yediğimiz pizzaların malzeme kalitesi ve temizliğinden şüphe ederken evde kolay ve lezzetli pizzalar yapabilirsiniz. Hamurunun yumuşacık olacağı kolay pizza tarifini sizler için derledik. İşte kolay pizza tarifi..

PİZZA MALZEMELERİ NELER?

Hamuru için:

- 5 su bardağı un

- 1,5su bardağı ılık su

- 1 paket kuru maya

- 1 çay kaşığı toz şeker

- 1/2çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

- 2 su bardağı domates sos

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 çay kaşığı fesleğen

PİZZA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisine kuru mayayı dökün ve üzerine ılık su ve şekeri ekleyerek karıştırın. Daha sonra mayalı karışıma, unu, zeytinyağını ve tuzu ekleyip tahta kaşıkla karıştırın. Unu azar azar ekleyin. Hamur kıvama gelince elinizle yoğurmaya başlayın ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamur istediğiniz yumuşaklığa ulaşınca, kabın üzerini bir streç film ile kaplayıp en az 30 dakika hamurunuzu dinlendirin.

Dinlenen hamurunuzu beze haline getirip un serptiğiniz tezgahın üzerinde merdane yardımıyla açın. Dilediğiniz inceliğe ulaştığınızda pişirme kağıdı serdiğiniz tepsinin üzerine alın. Pişirme kağıdının üzerine biraz mısır unu serptikten sonra açtığınız pizza hamurunu kağıdın üzerine yerleştirin.

Bir çatal yardımıyla pizza hamurunun üzerinde delikler açın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

10 dakika sonra hafif pişen hamuru fırından çıkarıp, hazırladığınız domates sosundan üzerine sürün.

Pizza sosunu, domates sosuna, fesleğen, kekik, sarımsak ve zeytinyağı ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Pizza sosunun üzerine bolca rendelenmiş kaşar ya da mozarella peyniri yerleştirdikten sonra üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.

Malzemeleri yerleştirdikten sonra en üste tekrar rendelenmiş kaşar ekleyip tekrar fırına koyun ve 20 dakika daha pişirin. Peynirler güzelce eriyip tüm malzemeler piştiğinde pizzanızı fırından çıkarabilirsiniz.