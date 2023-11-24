Evde tek kalan köpek alkol içip sarhoş oldu, yürümekte zorlandı

Jack isimli köpeğin sahibi, onu evde yalnız bıraktıktan sonra eve döndüğünde köpeğinde bir tuhaflık olduğunu fark etti. Kadın evde boş alkol şişelerini bulunca Jack'in sarhoş olduğunu anladı ve o anları videoya aldı, kısa sürede viral oldu