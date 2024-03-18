Evdeki eşyalar ne kadar elektrik yakıyor! Kettle enerji canavarı

Hayatımızın ayrılmaz parçaları haline gelen elektronik cihazları kullanmanın bedeli ise elektrik faturaları. Çamaşır makinesi, süpürge, fön makinesi derken teknolojini daha da ileriye gitmesi yenilikleri beraberinden getirdi. Airfryer, kurutma makinesi, saç düzleştiriciler, hava nemlendirici gibi cihazlar hayatımızda büyük yer edindi. Bazı eşyalar var ki elektrik faturasını ikiye katlıyor.

SU ISITICI BAŞI ÇEKİYOR

Elektrik enerjisini ısıya çeviren cihazlar en çok enerji tüketen ev aletlerinde başı çeker. Özellikle su ısıtıcı, çay makinesi enerji harcayan eşyaların başında birinci sıradadır. Airfryer, fırın, ütü ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar kullanım sıklıklarına göre en çok enerji harcayan eşyalardan bazılarıdır.

İŞTE EN ÇOK ELEKTRİK HARCAYAN EV ALETLERİ

Televizyon:

Haftalık çalışma süresi: 35 saat

Aylık tüketim: 14 kWh

Çamaşır Makinesi:

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 19 kWh

Su Isıtıcısı (Kettle):

Haftalık çalışma süresi: 4 saat

Aylık tüketim: 28 kWh

Bulaşık Makinesi:

Haftalık çalışma süresi: 5 saat

Aylık tüketim: 10 kWh

Buzdolabı:

Haftalık çalışma süresi: 168 saat

Aylık tüketim: 30 kWh

Elektrikli Süpürge:

Haftalık çalışma süresi: 2 saat

Aylık tüketim: 12 kWh

Çamaşır Kurutma Makinesi:

Haftalık çalışma süresi: 6 saat

Aylık tüketim: 24 kWh

Kahve Makinesi:

Haftalık çalışma süresi: 1 saat

Aylık tüketim: 2 kWh

Aspiratör:

Haftalık çalışma süresi: 7 saat

Aylık tüketim: 10 kWh

ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAMA YÖNTEMLERİ

Evde elektrik tasarrufu sağlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Enerji Verimli Cihazlar Kullanın: Yeni bir cihaz alırken enerji etiketini kontrol edin ve enerji verimliliği açısından en yüksek sınıfa sahip olanları tercih edin. Bu cihazlar genellikle daha az enerji tüketir.

Cihazlara Düzenli Bakım Yapın: Buzdolabı, klima, ısıtıcı gibi cihazların düzenli bakımı yapılarak verimliliklerini artırabilirsiniz. Filtrelerin temizlenmesi, toz ve kirlerin temizlenmesi gibi basit adımlar cihazların daha az enerji harcamasını sağlar.

Doğru Kullanın: Cihazların kullanım kılavuzunu okuyun ve doğru kullanım yöntemlerini uygulayın. Örneğin, çamaşır makinesini tam kapasiteyle doldurarak daha az enerji tüketebilirsiniz.

Bekleme Modunu Kullanmayın: Cihazlarınızı kullanmadığınızda prizden çekin veya enerji tasarruflu "bekleme" modunu tercih edin. Bekleme modundaki cihazlar bile enerji tüketmeye devam eder.

LED Ampuller Kullanın: Geleneksel ampuller yerine LED ampuller kullanarak aydınlatma maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. LED ampuller daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür.

Sıcak Su Kullanımını Azaltın: Sıcak su kullanımınızı azaltarak su ısıtıcısının ve su ısıtma maliyetlerinin azalmasını sağlayabilirsiniz. Daha kısa süreli duş almak veya çamaşır ve bulaşıkları soğuk suyla yıkamak gibi adımlar işe yarar.

Akıllı Termostat Kullanın: Evdeki ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için akıllı termostatlar kullanabilirsiniz. Bu cihazlar, evinizi gereksiz yere ısıtmaktan veya soğutmaktan kaçınarak enerji tasarrufu sağlar.