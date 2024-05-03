Evdeki yangın tüpü patladı binalar alev aldı

Yangın saat 22.45 civarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesi 3605 Sokak'ta yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, sokakta bulunan müstakil bir evde bulunan yangın tüpünün bir anda patlamasıyla ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangını söndürdü.

Yanda bulunan binaya da sıçrayan yangın itfaiyenin uzun uğraşların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki binada da kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.