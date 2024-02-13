Eve gelen baba korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA
Eve gelen baba korkunç manzarayla karşılaştı. Annesini bıçaklayarak öldürdü
Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve geldiğinde eşini yerde kanlar içinde yatarken bulan baba, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını görünce büyük şok yaşadı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı.

Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., açık olduğunu gördüğü kapıdan içeri girdiğinde eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını gördü.

Evden dışarı çıkan yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin camlarını da kırmaya başlayan Türker G., binaya giren polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise Sebahat G.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sebahat G.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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