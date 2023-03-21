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  • Oyuncu Buse Arslan’dan temizlik itirafı! “Eve girdiğimde çamaşır suyu kokusu almak isterim”

Oyuncu Buse Arslan’dan temizlik itirafı! “Eve girdiğimde çamaşır suyu kokusu almak isterim”

Extra TV’de yayınlanan ‘Bi’ Maniniz Yoksa’ programına konuk olan oyuncu Buse Arslan, temizlik yapmayı çok sevdiğini belirterek “Ev işleriyle ilgiliyim. Çamaşır suyu kokusunu almak isterim evde” dedi. 

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 10:00
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“Eve girdiğimde çamaşır suyu kokusu almak isterim” Oyuncu Buse Arslan’dan temizlik itirafı

Oyuncu Buse Arslan’dan temizlik itirafı! “Eve girdiğimde çamaşır suyu kokusu almak isterim”
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Extra TV'de Merve Yurtyapan'ın sunduğu Bi' Maniniz Yoksa her hafta farklı bir ünlünün evine konuk oluyor. Programın ilk konuğu ünlü oyuncu Buse Arslan oldu. 

Son olarak 'Kuruluş Osman'da Aygül Hatun karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Arslan programda temizlik itirafıyla şaşırttı. 

"TEMİZLİK YAPMYAI ÇOK SEVİYORUM"

Buse Arslan, "Ev işleriyle çok ilgiliyim. Özellikle temizlik yapmayı çok seviyorum. Çamaşır suyu kokusunu alacağım. Misafirim geldiğimde deterjan kokusunu alacak. Biraz ilerledikçe yemek kokusunu hissedecek. Üst kata çıktıklarında mum ışığında oturacaklar. Her ayrıntıyı düşünürüm. Misafirim gelmeden baştan aşağı temizlerim evi. Bir de gittiklerin de." diye konuştu. 
 

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