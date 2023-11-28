Eve giren hırsız ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitledi. Bir garip hırsızlık olayı

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Hırsız içeriden çilingirle çıkarıldı.

KAYNAK: DHA
Eve giren hırsız ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitledi. Bir garip hırsızlık olayı

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi.

İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı.

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EV SAHİBİNİ KAPININ DIŞINA İTTİ

Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu.

Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.

Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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