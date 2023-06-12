Eve kilitlenen genç kadının imdadına itfaiye yetişti. Böyle kurtarıldı

Aksaray'da tartışma yaşadığı arkadaşları tarafından eve kilitlenen genç kadını itfaiye kurtardı

Eve kilitlenen genç kadının imdadına itfaiye yetişti. Böyle kurtarıldı

Aksaray İstiklal Caddesi’nde bulunan bir dairede birlikte kaldığı arkadaşlarıyla tartışma yaşayan Ş.D., arkadaşları tarafından eve kilitlendi. Genç kadını, itfaiye ekipleri pencereden çıkararak kurtardı.
Olay Aratol Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birlikte kaldığı arkadaşlarıyla tartışma yaşayan Ş.D. (24) isimli genç kadın, arkadaşları tarafından eve kilitlendi.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI

Evde kilitli kalan Ş.D. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde ihbar adresine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kadını araç merdiveni aracılığıyla pencereden alarak kurtardı.

112 Acil Yardım ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen genç kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(İHA)

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