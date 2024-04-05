Eve sağ salim gelme duası nedir?

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) yolculuk duası, günlük yaşamın önemli bir unsuru haline gelmişti.

Bugün de her Müslüman, yola çıkmadan önce Rasulullah (s.a.v.)'ın yaptığı gibi dua ederek yola koyulmalı ve aynı duayı okumalıdır.

Günümüzde eski zamanlardaki gibi binek hayvanları ve benzeri taşıtlar olmasa da, araba, otobüs, tren, uçak ve diğer modern ulaşım araçlarına binerken bu duaları okumak mümkündür.

Bu dua, yolculuk sırasında okunması gereken bir duadır ve taşıtın türü önemli değildir.

Geçmişte yaşanan yolculuk zorlukları, bugün de farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir.

Yolculuk boyunca tesbih ve tekbir getirebilirsiniz.

"Semmea samiun bihamdillahi, vehusni belaihu Aleyna. Rabbena sahibna, ve efdil Aleyna aizen bimllahi minennar."

Anlamı: Üzerimize olan nimetinden-lutfundan dolayı Allah(u teala)'ya yaptığımız hamdi işiten işitti. Rabbimiz, bize yoldaş-arkadaş ol ve bize ihsanda-ikramda bulun.

"Estevdiullahe dineke, ve emaaneke, ve havatime amelike"

(Dinini, güvenliği ve işlerini sonunu Allah (u teala)'ya emanet ederim.)

Bu dua, geride kalanların yolculuğa çıkan kişi için okuyacağı dua olduğu bildirildi.

"Biz yükseğe çıktığımızda tekbir getiriyorduk, aşağı inince de teşbih ediyorduk."

Tekbir Allahu Ekber zikri olarak biliniyor, tesbih ise:

"Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, Lailahe illallah…"

(Üzerimize olan nimetinden-lutfundan dolayı Allah(u teala)'ya yaptığımız hamdi işiten işitti. Rabbimiz, bize yoldaş-arkadaş ol ve bize ihsanda-ikramda bulun. Cehennemden Allah(u teala)'ya sığınırım.)

Bu dua, yolcunun seher vakti esnasında okuyacağı duadır.

"Euzu bikelimaatillahittaameti min şerri ma halak."

(Yarattığı şeylerin şerrinden Allah(u teala)'nın eksiksiz-noksansız kelimelerine sığınırım.)

Bu dua, yolculukta ya da diğer zamanlarda başka bir yerde konaklayınca okunacak duadır.

"Lailaheillallahu vahdehu la şerikelehu, lehülmülkü velehulhamd, vehüve ala külli şeyin kadir, Aaibun, Taaibun, Aabiduun, lirabbena haamiduun, sadakallahu va'deh, ve nasara abdehu, ve hezemel ahzabe vahdeh."

(Allah(u teala)'dan başka hak olan ilah yoktur-olamaz. O, tektir- eşi yoktur, ortağı yoktur. Mülk (her şey) O'nundur ve Hamd (sadece) O'nadır. O (Allah) her şeye gücü yetendir.(Biz) yani dönenler, tevbe edenler, ibadeti ihya edenler, Rabbimize hamdu sena ederiz. Allah(u teala) vadinde durdu, kuluna yardım eyledi. Düşman gruplarına karşı tek başına başarı sağladı.)

Bu dua, yolculuktan döndükten sonra okunacak duadır.

Ayrıca Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs, Ayetel Kürsi duaları da yolculukta veya yolculuktan önce de okunması tavsiye edilir.