Dualar, günlük yaşamımızın her anında bizlere rehberlik eder. Uyanır uyanmaz, yatağa girmeden önce ve yeni bir işe koyulurken, dilimizden düşmeyen dualarla günümüzü geçiririz.

Her işe dua ile başlamak, ruhumuza huzur verir. Tıpkı diğer önemli anlarda olduğu gibi, seyahate çıkmadan önce de okunacak özel dualar vardır.

Peki, uzun bir yolculuğa çıkarken hangi dualar okunmalıdır?

Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur? İşte bu soruların cevapları ve konuyla ilgili merak edilen diğer bilgiler...

Yolculuk duasının ne olduğu, peygamber efendimizin hadislerinde belirtilmiştir.

Yola çıkmadan önce okunabilecek birçok dua vardır; bunlar hem din alimleri tarafından tavsiye edilmiş hem de hadislerde yer almıştı.

İnsanlar, yola çıkmadan önce kötü olaylarla karşılaşmamak adına bu duaları okumalıdırlar.

UZUN YOLA ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Bir yolculuğa çıkmadan önce en çok okunan dua şunlardır:

Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs, Ayetel Kürsi

-Kâfirûn Suresi Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.

3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.

5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

6- Lekum dînukum veliye dîn.

-Kâfirûn Suresi Türkçe anlamı:

(1) De ki: "Ey inkârcılar!

(2) Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

(3) Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

(4) Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

(5) Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

(6) Sizin dininiz size, benim dinim banadır."

-Nasr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

İzâ câ enasrullahi vel feth

Ve raey tennâse yed hulûne fî dinillâhi efvâcâ

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ

-Nasr Suresi Okunuşu

Allah'ın yardımı ile birlikte fethi geldiği zaman

İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde

Allah'ı hamd ile tesbih edip bağışlanmayı dile! Muhakkak ki Allah, çok bağışlayandır.

-İhlas Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1. Kul hüvellâhü ehad

2. Allâhüssamed

3. Lem yelid ve lem yûled

4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

-İhlas Suresi Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1. De ki; O Allah bir tektir.

2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3. Doğurmadı ve doğurulmadı

4. O'na bir denk de olmadı.

-Felâk suresi okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

-Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

-Nas Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûżu birabbinnâs.

Melikinnâs.

İlâhinnâs.

Min şerrilvesvâsil ḣannâs.

Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.

Minelcinneti vennâs.

-Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

-Ayetel Kürsi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

-Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

PEYGAMBER EFENDİMİZ YOLA ÇIKARKEN HANGİ DUALARI OKURDU?

“Sübhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.”

Bu dua, biz layık olmadığımız halde, Allah'ın bizim yanımızda olduğu manasına gelmektedir.

Rivayete göre, peygamber efendimizin yola çıkmadan önce “Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâi’s- seferi ve keâbeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’de’l-kevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-menzari fi’l-ehli ve’l-mâli.” duasını okuduğunu söylenmektedir.

Bu dua, yolculukta engellerden sakınmak, kötü şeylerle karşılaşmamak ve yol boyunca hem mal hem de iyilik anlamında bolluk kazanmak için Allah'a sığınmak, anlamına gelmektedir.