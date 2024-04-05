Dualar, günlük yaşamımızın her anında bizlere rehberlik eder. Uyanır uyanmaz, yatağa girmeden önce ve yeni bir işe koyulurken, dilimizden düşmeyen dualarla günümüzü geçiririz.
Her işe dua ile başlamak, ruhumuza huzur verir. Tıpkı diğer önemli anlarda olduğu gibi, seyahate çıkmadan önce de okunacak özel dualar vardır.
Peki, uzun bir yolculuğa çıkarken hangi dualar okunmalıdır?
Yola çıkmadan önce hangi dualar okunur? İşte bu soruların cevapları ve konuyla ilgili merak edilen diğer bilgiler...
Yolculuk duasının ne olduğu, peygamber efendimizin hadislerinde belirtilmiştir.
Yola çıkmadan önce okunabilecek birçok dua vardır; bunlar hem din alimleri tarafından tavsiye edilmiş hem de hadislerde yer almıştı.
İnsanlar, yola çıkmadan önce kötü olaylarla karşılaşmamak adına bu duaları okumalıdırlar.
UZUN YOLA ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Bir yolculuğa çıkmadan önce en çok okunan dua şunlardır:
Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs, Ayetel Kürsi
-Kâfirûn Suresi Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.
2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.
3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.
4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.
5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.
6- Lekum dînukum veliye dîn.
-Kâfirûn Suresi Türkçe anlamı:
(1) De ki: "Ey inkârcılar!
(2) Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.
(3) Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.
(4) Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.
(5) Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.
(6) Sizin dininiz size, benim dinim banadır."
-Nasr Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
İzâ câ enasrullahi vel feth
Ve raey tennâse yed hulûne fî dinillâhi efvâcâ
Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ
-Nasr Suresi Okunuşu
Allah'ın yardımı ile birlikte fethi geldiği zaman
İnsanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde
Allah'ı hamd ile tesbih edip bağışlanmayı dile! Muhakkak ki Allah, çok bağışlayandır.
-İhlas Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1. Kul hüvellâhü ehad
2. Allâhüssamed
3. Lem yelid ve lem yûled
4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad
-İhlas Suresi Türkçe Anlamı:
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1. De ki; O Allah bir tektir.
2. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3. Doğurmadı ve doğurulmadı
4. O'na bir denk de olmadı.
-Felâk suresi okunuşu:
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
-Felak Suresi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"
-Nas Suresi Arapça Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûżu birabbinnâs.
Melikinnâs.
İlâhinnâs.
Min şerrilvesvâsil ḣannâs.
Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs.
Minelcinneti vennâs.
-Nas Suresi Türkçe Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden.
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
-Ayetel Kürsi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
-Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Allah'tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
PEYGAMBER EFENDİMİZ YOLA ÇIKARKEN HANGİ DUALARI OKURDU?
“Sübhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn.”
Bu dua, biz layık olmadığımız halde, Allah'ın bizim yanımızda olduğu manasına gelmektedir.
Rivayete göre, peygamber efendimizin yola çıkmadan önce “Allâhümme innî e’ûzü bike min va’sâi’s- seferi ve keâbeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’de’l-kevri ve da’veti’l-mazlûmi ve sûi’l-menzari fi’l-ehli ve’l-mâli.” duasını okuduğunu söylenmektedir.
Bu dua, yolculukta engellerden sakınmak, kötü şeylerle karşılaşmamak ve yol boyunca hem mal hem de iyilik anlamında bolluk kazanmak için Allah'a sığınmak, anlamına gelmektedir.