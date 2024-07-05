Evet UEFA iki yüzlü. Peki TFF ne iş yapar?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evet UEFA iki yüzlü. Peki TFF ne iş yapar?

Medyanın Prometheus'u Sedat KAYA yazdı: Evet UEFA iki yüzlü. Peki TFF ne iş yapar?

Dün sabah federasyonu uyarmıştık.
Demiştik ki; UEFA iki yüzlüdür. Slovak seyircisine cinsel organını gösteren İngiliz Bellingham'a gücü yetmez ama Merih'e cezayı basar. Federasyon uyama!"
Sonra ne oldu?
Bellingham para cezası aldı, Merih 2 maç ceza.
Aslında cezayı Alman Bild Gazetesi dün gece tüm dünyaya duyurmuştu.
Bizimkiler her zaman olduğu gibi önce gazetecileri yalanladı.
"Efendim biz daha savunmamızı vermedik. Bu haber yalandır!"
Şimdi anlaşıldı ki, haber doğru; Merih 2 maç yok.
UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na nasıl baktığının kanıtıdır bu.
Senin savunmanı beklemeden cezayı vermişler zaten.
Bir gece önceden vermişler hem de.
Belli ki o savunmayı okumamışlar.
Seni ciddiye bile almamışlar.
Düşünebiliyor musunuz, koskoca federasyon UEFA'dan bilgi alamıyor ama bir gazeteci alabiliyor.
Sonra çıkıp yalan haber diyorlar.
Beceriksizliğin, çaresizliğin resmidir bu.

Evet UEFA iki yüzlü, UEFA çifte standartçı.
Peki TFF ne?
Şu ortaya çıktı ki, Avrupa Futbol Birliği'nde hiçbir gücü, etkisi olmayan bir kurum.
Şenes(Erzik) abi neredesin?
Senin zamanında UEFA bu ikiyüzlülüğü yapabilir miydi?
Asla.
Buldular iş bilmez bir yönetim, kafasına kafasına vuruyorlar.
Yazıklar olsun!

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