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Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı

Karabük’te bir kişi kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltılan bir evden sökmeye çalıştığı çelik kapının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 21:01
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Evi için anlaşmaya vardığı çelik kapı sonu oldu

Sökmeye çalıştığı çelik kapı canını aldı
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Olay, Soğuksu Mahallesi Elmas Sokak’ta meydana geldi. Halim Eren isimli bir kişi Bolkuş mevkiinde yaptırdığı ev için kentsel dönüşüm yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan Cengiz Yılmaz'a ait dairedeki çelik kapıyı almak için ev sahibiyle anlaştı.

Eren, sökmeye çalıştığı çelik kapının üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Kanlar içerisinde kapının altında kalan Eren için vatandaşlar 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eren’in cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"HİÇBİR GÜVENLİK TEDBİRİ YOK"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz, "Bu evler kentsel dönüşüm çerçevesinde boşaltıldı. İnsanlar buradaki evlerini Karabük Belediyesine teslim etti. Oradaki arkadaşlar da teslim edilen evlere işaret koydu. Ev sahiplerine bu evlerdeki pencere ve kapıları sökün dediler.

Lazım olanı kendilerine aldılar, lazım olmayanları da sattı. Bugün de burada talihsiz bir olayımız oldu. Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz kapıyı sökerken üzerine düşüyor. Burada hiçbir güvenlik tedbiri yok. Sözün bittiği yer başımız sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine sabır versin" dedi. Yavuz, hayatını kaybeden talihsiz adamın yaptırdığı ev için gerekli olan çelik kapı için ev sahibiyle anlaştığını ifade etti. (İHA)

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