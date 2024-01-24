Evi ısıtırken nelere dikkat etmeli

Uzmanlar, soğuk evleri ısıtmak için havalandırmayı ihmal etmenin, üst solunum yolu enfeksiyonlarına davetiye çıkardığını uyarıyor. Peki, bunu önlemek için neler yapmalıyız? İşte cevabı.

Soğuk havaların etkisiyle, üst solunum yolu enfeksiyonları da artış gösteriyor. Bu enfeksiyonların yüzde 99’u, damlacık yoluyla bulaşan mikroplardan kaynaklanıyor. Bu mikropların yayılmasını önlemenin en etkili yolu ise, toplu yaşanan yerlerde ve evlerde havalandırmayı iyi yapmak.

Havalandırma yapmadan, evleri ısıtmaya çalışmak, hem sağlığımızı hem de cebimizi tehlikeye atıyor. Çünkü, havasız kalan ortamlarda, mikroplar daha kolay çoğalıyor, nem oranı düşüyor ve oksijen azalıyor. Bu da, boğaz, burun ve akciğerlerde kuruluk, tahriş, öksürük, hapşırma, burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk gibi şikayetlere yol açıyor. Ayrıca, havalandırma yapmadan ısıtmak, enerji tüketimini de artırıyor.

EVİ ISITIRKEN SAĞLIĞINIZI BOZMAYIN

Uzmanlar, evleri ısıtmak için havalandırmayı ihmal etmemek gerektiğini belirtiyorlar. Günde en az 2-3 kez, 10-15 dakika süreyle, pencereleri açarak, evin havasını değiştirmek gerekiyor. Böylece, evin içindeki kirli ve kuru havayı, temiz ve nemli havayla değiştirmek mümkün oluyor.

Havalandırmanın yanı sıra, burun temizliğine de dikkat etmek gerekiyor. Burun temizliği, mümkünse suyla ve tek taraflı yapılmalı. Çünkü, burun, solunum yollarının giriş kapısıdır. Burun, hem nefes almayı sağlar, hem de havayı nemlendirir. Burun temizliği, dışarıdan gelen mikropların yoğunluğunu azaltır ve burunun nefes alma fonksiyonunu artırır.

Evi ısıtırken sağlığımızı korumak için, havalandırma ve burun temizliği dışında, şunlara da dikkat etmek gerekiyor:

Evin içinde sigara içmemek, sigara dumanı solunum yollarını tahriş eder ve enfeksiyon riskini artırır.

Evin içinde nem oranını yüzde 40-60 arasında tutmak, nem oranı çok düşük veya çok yüksek olursa, solunum yolları rahatsızlanır.

Evin içinde bitki yetiştirmek, bitkiler hem havayı temizler, hem de nemlendirir.

Evin içinde oda kokusu, tütsü, mum gibi kimyasal maddeler kullanmamak, bu maddeler havayı kirletir ve solunum yollarını tahriş eder.

Evin içinde sık sık toz almak, toz alerjiye ve enfeksiyona neden olabilir.

Evin içinde yeterli ışık sağlamak, ışık havayı temizler ve mikropları öldürür.