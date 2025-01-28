Evi yakan adam 2 çocuğunu rehin aldı! 24 saat sonra teslim oldu

Dün saat 13.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye Sokak'ta evi kundaklayan Hüseyin G. (45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti.

Bursa'da bir baba, bıçakla iki çocuğunu rehin aldı!

Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti. Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 20 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

KUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Hüseyin G.'nin Sinanbey Mahallesi'ndeki bir evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

TESLİM OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi olarak aranan, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G., yapılan ikna çalışmasıyla saat 15.30 sıralarında, 24 saat sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı’nın ikna ettiği şüpheli, oğlu E.G. ile birlikte evden çıktı. Gözaltına alınan şüpheli ve oğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.